Ex Milan, De Sciglio vola in Francia: è del Lione

Attraverso un comunicato dei due club, arrivato pochi minuti fa, è stato ufficializzato il passaggio dell’ex terzino del Milan De Sciglio dalla Juventus al Lione. Il difensore, fortemente voluto da Rudi Garcia, arriva in Francia con la formula del prestito secco: non presente, dunque, nessuna opzione per l’acquisizione a titolo definitivo a favore del club francese.