Eurorivali Milan, Sparta Praha: brilla la stella di Adam Hlozek

Il girone del Milan è stato compilato: i rossoneri parteciperanno al Gruppo H, con Celtic, Sparta Praha e Lille. In questo focus andremo alla scoperta dello Sparta Praha, già avversario dei rossoneri in Europa League e non solo.

Regina indiscussa tra i club della Repubblica Ceca, lo Sparta detiene il maggior numero di titoli del campionato cecoslovacco ( 24, ultima edizione 1992-93 ) e del campionato ceco ( 12 ). Attualmente, la squadra allenata da Vaclav Kotal domina il campionato ceco a punteggo pieno, con 15 punti in 5 partite, dopo aver concluso al terzo posto l’ultima stagione. Tra le fila dei cechi, brilla la stella del 18enne Adam Hlozek, giovane esterno offensivo già obiettivo di molti top club europei, attualmente a quota 3 gol in campionato. Nella compagine ceca, inoltre, si annoverano due vecchie conoscenze della Serie A: Libor Kozak, attaccante ex Lazio, e Krejci, esterno prelevato dal Bologna a parametro zero in questa sessione di mercato.

Gli incroci tra Sparta Praha e Milan non mancano, con le due squadre che si sono affrontate per ben 6 volte nella storia delle competizioni europee, con i rossoneri che hanno vinto 4 volte e pareggiato due. L’ultima sfida risale alla Champions League 2003/04, dove agli ottavi di finale il Milan si impose per 4-1 a San Siro dopo lo 0-0 della gara di andata. Un avversario da non sottovalutare, dunque, per i rossoneri.