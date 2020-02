ESCLUSIVA – Ag. Marcelino: “Nessun contatto con Maldini, ma in caso di chiamata…”

Di RAMONA MARCONI

MILANO – Da stamani ridondano dalla Spagna voci di un fortissimo interesse del Diavolo per Marcelino Garcia Toral come erede di Pioli per la prossima stagione. E’ stato il ‘Mundo Deportivo’ a lanciare la bomba e a darne i dettagli. Sempre sul famoso quotidiano sportivo di Barcellona, si è, addirittura, parlato di accordo già raggiunto tra le parti a seguito di un’opera di convincimento per mano dello stesso Maldini. Ma cosa c’è di vero? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – all’ Avv. Eugenio Botas, colui che cura gli interessi di Marcelino. Ecco quanto ci ha rilasciato: “In replica alla notizia trapelata questa mattina sul giornale di Barcellona in cui si parla di Marcelino come prossimo allenatore dei rossoneri, rispondo che il tecnico non ha mai incontrato Maldini, nè i vertici societari e non ha ricevuto, almeno ad oggi, nessuna offerta dall’AC Milan per la prossima stagione. Colgo l’occasione, quindi, per dire che le informazioni che girano non sono corrette e non rispondono al vero”. Nessun contatto dunque, anche se Botas ci tiene a precisare che c’è apertura in caso di chiamata: “E’ chiaro che Marcelino vorrebbe allenare una grande squadra europea il prossimo anno e il Milan è uno dei club più importanti per la sua storia”.