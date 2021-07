Dall’Argentina – Milan offerti 4 milioni per Kaio Jorge

Ecco cosa riporta il giornalista di TyC Sports César Luis Merlo sulla trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge

Ma chi potrebbe essere questo terzo attaccante che potrebbe sbarcare alla corte di Stefano Pioli? Le ipotesi non mancano: si è parlato molti Vlahovic, Scamacca e Raspadori. Ma, soprattutto per via dell'alto valore dei loro cartellini, nessuno di loro sbarcherà a Milanello. Il prescelto, dunque, dalla dirigenza di via Aldo Rossi è un altro: Kaio Jorge.

In Brasile si parla molto bene di Kaio Jorge, il nuovo Neymar. Attaccante classe 2000 del Santo il cui contratto è in scadenza a dicembre 2021. Il ragazzo non vorrebbe lasciare il club carioca da svincolato, una forma di riconoscenza nei confronti della società che lo ha lanciato e per questo il Santos chiede una cifra bassa che potrebbe ancora abbassarsi. Ad aggiornare sulla trattativa il giornalista César Luis Merlo della tv argentina TyC Sports che ha postato sul proprio profilo twitter un aggiornamento: "Kaio Jorge ha trovato l'accordo per il suo contratto al Milan. I rossoneri offrono 4 milioni al Santos, se il club brasiliano non dovesse accettare l'offerta quest'estate allora il giocatore potrà trasferirsi a parametro zero a gennaio". Ecco il post completo: