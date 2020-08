Da Milanello: primo allenamento della stagione 2020/21

Milanello – Oggi primo allenamento della nuova stagione

Dopo 24 giorni esatti dall’ultima giornata dello scorso campionato, che ha visto il Milan trionfare per 3-0 contro il Cagliari in quel di San Siro, ha inizio ufficialmente la nuova stagione dei rossoneri. La squadra, seguita anche dal patron Scaroni e dal direttore dell’Area Tecnica Maldini e dal Ds Massara, si è ritrovata nella mattinata di oggi a Milanello alle ore 10:00. Inizio alle 10:30, con la prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione muscolare, seguita poi da una divisione del gruppo in 3 parti per svolgere esercizi ed esercitazioni tecniche. Conclusione con una seduta di stretching, in attesa di entrare nel vivo della preparazione per la prossima stagione.