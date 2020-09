Crotone-Milan – Stroppa: “Affronteremo i più in forma della Serie A”

MILANO – L’allenatore del Crotone, Stroppa, ha parlato dei rossoneri alla vigilia della gara di domani: Crotone-Milan. Ecco cosa ha detto:

“Affronteremo la squadra più in forma del campionato. Hanno già giocato partite importanti, sono rodati. Per giocare contro i rossoneri e fare un buon risultato bisogna dare molto. Potremo anche attingere dai nuovi arrivati, a loro mancherà Ibrahimovic, ma hanno altri calciatori in rosa molto importanti. Bisognerà correre bene, migliorare nel palleggio. Siamo cresciuti molto dal punto di vista fisico, non me lo aspettavo. Non dovremo farci saltare facilmente, stare corti e attenti. Sarà molto importante il nostro atteggiamento“.