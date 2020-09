Crotone-Milan – I convocati di mister Stroppa per la gara con i rossoneri

MILANO – Si avvicina Crotone-Milan, nuovo impegno dei rossoneri in campionato. Il match si disputerà alle ore 18:00, all’Ezio Scida. Miste Stroppa ne convoca 23 e tra questi non c’è Riviere, andato in goal la settimana scorsa, contro il Genoa. Il francese non ha smaltito una borra la polpaccio.

1 CORDAZ

2 SPOLLI

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 MUSTACCHIO

8 CIGARINI

11 DRAGUS

14 CROCIATA

16 FESTA

17 MOLINA

19 GOMELT

21 ZANELLATO

23 MAZZOTTA

24 KARGBO

25 SIMY

30 MESSIAS

32 P. PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

38 YAKUBIV

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO