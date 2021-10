Notizie Milan – Maldini punta un potenziale crack, sfida al Liverpool

Sei vittorie su 7 incontri in campionato e due partite giocate con enorme determinazione in Champions, seppur entrambe terminate con una sconfitta.

Ma come spesso sottolinea Pioli, ogni volta l'asticella va alzata. Non se lo fanno di certo ripetere due volte Maldini e Massara, sempre attivi sul mercato per scovare talenti anche in prospettiva futura. Il profilo è quello di un potenziale crack, tanto che sia il Liverpool che la Vecchia Signora avrebbe fatto più di un sondaggio<<<