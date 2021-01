Calciomercato Milan – L’agente svela: “Pioli lo ha fatto fuori, ora va via!”

MILANO – In questa stagione, sinora straordinaria per il Milan, si sono perse le tracce di Mateo Musacchio e Andrea Conti. Entrambi hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni, ma non sono mai stati impiegati da mister Pioli, né in Serie A né in Europa League.

Nella giornata odierna sono arrivate anche quelle del procuratore del terzino classe 1994, Mario Giuffredi, il quale è intervenuto a Radio Punto Nuovo della trattativa che potrebbe portare il suo assistito dal Milan alla Fiorentina: “Per ora c’è il 50 per cento di possibilità che l’affare si faccia. L’anno scorso con Pioli Conti ha sempre giocato, era il titolare in difesa sulla fascia destra, poi c’è stato un infortunio e ha dovuto fare un intervento al ginocchio durante estate. Quando è cominciato l’attuale campionato lui non era ancora in ottime condizioni e ci ha messo un po’ di tempo per recuperare. Intanto Davide Calabria ha preso il posto da titolare come terzino e ora sta facendo benissimo. Andrea, dal canto suo, è un po’ rammaricato per non aver mai giocato in questa stagione. Vedremo cosa succederà”.

Secondo le ultime indiscrezioni sul terzino ci sarebbe anche il Parma. "Non so ancora cosa faremo. Per me Conti è un dilemma quotidiano. Mi alzo la mattina e penso a lui, per un semplice motivo: l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore da Milan. Veniva da mille problemi che era stato in grado di superare. Ha fornito ottime prestazioni. Ripeto, ha dimostrato di poterci stare nel Milan, quindi mi darebbe fastidio dover andare da qualche altra parte. Tuttavia, se resta senza giocare fino a giugno, vuol dire che abbiamo fatto un buco nell'acqua. Questa situazione rimane un grande punto interrogativo. Ne ha avute tante nei mesi scorsi. Ma Pioli ci ha sempre dato le giuste garanzie, è un giocatore che lui tiene in considerazione. A gennaio faremo delle valutazioni e vedremo cosa succederà".