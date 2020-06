Bundesliga: Piatek porta in vantaggio l’Herta, André Silva in panchina

MILANO – Va in scena una nuova giornata della Bundesliga, che incuriosisce il tifosi del Milan. Perché Herta Berlino e Eintracht Francoforte si trovano l’una contro l’altra. Nelle fila delle sue squadre giocano rispettivamente, Kris Piatek e André Silva, entrambi attaccanti, entrambi con un passato tra molte ombre e poche luci in rossonero. La partita è stata sbloccata però proprio dal polacco al 24′ che si libera in area di rigore, grazie anche ad un rimpallo fortunato, prima di battere Trapp con freddezza. Il primo tempo si conclude così. Nella seconda frazione André Silva, finora in panchina potrebbe trovare spazio, visto lo svantaggio da recuperare.

