Bundesliga: Piatek apre le danze, André Silva ribalta la partita

MILANO – Herta Berlino-Eintracht Francoforte si concluso nel segno rossonero. Nel match tra le due quadre tedesche hanno brillato gli ex attaccanti del Milan: Kris Piatek e André Silva. Se nel primo tempo la sblocca il polacco al 24′, nella seconda frazione entra il portoghese e cambia la partita. Prima un assist, abbastanza fortunato, per Bas Dost e il pareggio è servito. Poi la squadra di Francoforte dilaga, al 62′ arriva il sorpasso, firmato proprio da André Silva con un colpo di tacco. All’87’ c’è spazio anche la sua personale doppietta, in mezzo c’è sazio anche per obiettivo di mercato dei rossoneri, N’Dicka trova la rete al 69′. All’Herta quindi non è bastato il goal di Piatek. André Silva, entra dalla panchina e cambia le sorti del match. Dalle parti di Via Aldo Rossi, posso sorridere, pensando la mercato.

