Ziyech resta nel mirino di Maldini, ma si può chiudere solo in prestito

C'è sempre Hakim Ziyech tra gli oggetti del desiderio del Milan, ma l'operazione con il Chelsea è molto complicata.

Redazione Il Milanista

Sono tanti i profili seguiti dalla dirigenza del Milan per rinforzare la trequarti campo. L'addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto importante nell'attacco rossonero, soprattutto per la centralità che il turco aveva nella formazione di Stefano Pioli. Non può bastare il ritorno di Brahim Diaz, che si è anche preso la maglia numero 10 che era di proprietà proprio di Calhanoglu. Al giovane spagnolo verrà affiancato un profilo più esperto che possa aumentare il livello del gruppo affinché sia pronto per fare belal figura in Champions League.

I giocatori osservati da Maldini e Massara sono molteplici, come confermato anche da Tuttosport. Isco e James Rodriguez sono i due profili di esperienza internazionale che farebbero comodo al gruppo e sarebbero le stelle della squadra. Il preferito resta però Nikola Vlasic, ma l'accordo con il club russo è molto difficile da raggiungere, data la richiesta di 30 milioni con cessione a titolo definitivo. Ilicic è il giocatore più abbordabile, ma l'età e i costi dell'operazione non convincono pienamente la dirigenza del Milan. Più indietro Dani Ceballos, ne il Milan ne il calciatore sono pienamente convinti e non è detto che il Real Madrid apra al prestito.

Ziyech sogno proibito

Il vero sogno di mercato dei dirigenti rossoneri è, però. Hakim Ziyech. Il fantasista del Chelsea è da settimane in cima alla lista del Milan, e Maldini e Massara stanno continuando a lavorare sotto traccia con i Blues. I campioni d'Europa sono un osso duro nelle trattative, come il Milan ha potuto notare con gli acquisti di Giroud e Tomori. A frenare il tutto sono proprio le richieste della squadra di Thomas Tuchel, che per il fantasista marocchino chiede i 40 milioni di euro spesi lo scorso anno per portarlo via dall'Ajax. Proprio per questo motivo la trattativa potrebbe concludersi solo in prestito, ma il Chelsea al momento non ha nessuna intenzione di aprire a questa ipotesi. Il Milan aspetta e continua ad osservare, sarà un'operazione da ultimi giorni di mercato.