Vlasic resta lontano: il CSKA Mosca non accetta il prestito

Ancora difficoltà nella trattativa che porterebbe Vlasic al Milan, dato che il club russo non ha intenzione di aprire al prestito.

Redazione Il Milanista

Procede a pieno ritmo il mercato del Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per completare nel più breve tempo la rosa di Stefano Pioli, affinché il tecnico possa lavorare con tutti gli effettivi del gruppo. L'intenzione della società è quella di sistemare la rosa, almeno nelle sue necessità, entro la prima giornata di campionato, che sarà il 23 agosto contro la Sampdoria. Per quella data si proverà a mettere a disposizione del tecnico almeno un terzino destro e un fantasista, le due priorità del mercato rossonero. Messe a punto queste, Maldini e Massara continueranno a guardarsi intorno per non farsi sfuggire eventuali occasioni da ultimi giorni di mercato.

Vlasic il preferito

In attesa di trovare la quadra con il Manchester United per Diogo Dalot, per la trequarti il nome preferito dal Milan resta sempre Nikola Vlasic. Il giocatore del CSKA Mosca ha già espresso più volte la sua volontà di trasferirsi al Milan, e sarebbe disposto anche ad accettare un ingaggio minore rispetto ad altre squadre. Il vero grande problema resta però trattare con il CSKA Mosca, dato che il club russo non ha nessuna intenzione di assecondare le richieste del Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, ha proposto al CSKA un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, offerta immediatamente rispedita al mittente.

I russi non vogliono cedere Vlasic in prestito ma solo a titolo definitivo e per una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Cifre fuori luogo al momento per il Milan, che non può permettersi un tale esborso. Il CSKA Mosca, inoltre, è anche forte di un'offerta molto vicina alle sue richieste fatta dallo Zenit San Pietroburgo. L'interesse del Milan è concreto, e i dirigenti faranno il possibile per convincere il club russo, anche se al momento la fumata bianca appare davvero un'utopia. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni, con Vlasic che nel frattempo ha messo in standby la proposta dello Zenit.