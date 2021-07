Vlasic, il CSKA apre al prestito: il nuovo scenario per il Milan

Il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Nikola Vlasic, è lui il grande obiettivo per la trequarti.

Redazione Il Milanista

Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan, per Brahim Diaz e Fode Ballo-Tourè mancano solo gli annunci ufficiali. È un Diavolo scatenato sul mercato, e la dirigenza rossonera non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non può fermarsi, dato che mancano ancora alcuni tasselli per sistemare la rosa di Stefano Pioli, che ha chiesto chiaramente qualità ai dirigenti. Per questo motivo la dirigenza continua ad osservare vari profili per la trequarti, mentre proseguono i contatti per portare a Milano un terzino destro tra Diogo Dalot e Alvaro Odriozola.

Per la trequarti, tra i tanti nomi accostati al Milan in queste settimane, negli ultimi giorni sono aumentate vertiginosamente le quotazioni di Nikola Vlasic. Il giocatore del CSKA Mosca piace molto a Pioli e ai dirigenti rossoneri, e la società di via Aldo Rossi sarebbe seriamente intenzionata a portarlo a Milano. Non è semplice, però, trattare con il club russo, che almeno inizialmente non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Il Milan, infatti, non vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma vorrebbe replicare quanto fatto per gli acquisti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali.

L'apertura del CSKA

Stando alle ultime indiscrezioni, però, ci sarebbero delle novità positive che potrebbero cambiare la situazione della trattativa. Il CSKA Mosca, infatti, potrebbe abbassare la sua richiesta sotto i 30 milioni di euro e, soprattutto, potrebbe aprire ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni semplici. Qualora le indiscrezioni dovessero essere confermate, sarebbero novità importanti per il Milan, che a quel punto potrebbe lanciare l'assalto decisivo per portare il croato a Milano. Ormai è chiaro, Nikola Vlasic è il profilo individuato per sostituire Hakan Calhanoglu. È il primo della lista, staccati reggono la candidatura sia Isco sia Ziyech, che per motivi diversi sono molto difficili da portare a Milano. Maldini, Massara e Gazidis sono al lavoro, si vuole fornire al più presto un nuovo regista offensivo a Stefano Pioli.