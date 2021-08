Vlasic ancora nel mirino del Milan, allacciati nuovi contatti

Regge ancora la candidatura di Nikola Vlasic per la trequarti rossonera, nonostante la trattativa con il CSKA resti complessa.

Mancano ormai solo 10 giorni all'esordio stagionale del Milan in Serie A, che scenderà in campo lunedì 23 agosto allo stadio Luigi Ferraris di Genova per affrontare la Sampdoria. Un debutto a cui la squadra allenata da Stefano Pioli vuole arrivare pronta, sia dal punto di vista tecnico tattico sia dal punto di vista della completezza della rosa. A tal proposito procedono le ricerche di Maldini e Massara per accontantare il tecnico, e sono numerose le trattative che i due dirigenti stanno portando avanti. Si fa sempre più concreta l'opzione Florenzi per la fascia destra, e non solo vista la sua duttilità. Da limare gli ultimi dettagli, ma alla fine dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto in base a determinate condizioni. Procede spedita anche la trattativa per Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, che nelle intenzioni del Milan dovrebbe occupare un posto nel roster dei centrocampisti rossoneri.