Dopo il vice Theo serve il vice Calabria: mirino sempre su Manchester

Continuano

Redazione Il Milanista

Ufficializzati i tre acquisti di Olivier Giroud, Brahim Diaz e Fode Ballo-Tourè non si ferma il mercato del Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro su più tavoli per continuare a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La priorità del mercato rossonero è sicuramente il rinnovo del contratto di Franck Kessie, con cui saranno riallacciati i contatti tra poche settimane per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. C'è la volontà di proseguire insieme, sicuramente sarà trovata anche la quadra economica.

Contemporaneamente Maldini e Massara stanno lavorando su altri fronti per il mercato in entrata, data la necessità di alcuni colpi. È stata sistemata la fascia sinistra di difesa, con Ballo-Tourè che sarà il vice Theo Hernandez nella prossima stagione. Bisognerà ora trovare la soluzione anche per la fascia destra, dove al momento Davide Calabria non ha una riserva. Pioli, infatti, nella prima amichevole stagionale ha adattato Matteo Gabbia sulla destra, dato che Andrea Conti è un esubero e lascerà sicuramente Milano in questa sessione.

Torna Dalot?

L'obiettivo principale è il ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United. I contatti con il club inglese vanno avanti da settimane, ma non si è ancora riusciti a trovare un accordo. Come riportato dal Corriere dello Sport il Milan proverà a spingere finché possibile per riportarlo a Milanello, è lui il primo nome sulla lista. La dirigenza rossonera vorrebbe riportarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto, dopo il prestito secco della scorsa stagione. Lo United, però, non apre a questa soluzione, vuole lasciarlo partire solo in prestito secco oppure a titolo definitivo, soluzioni non gradite ai rossoneri. Pioli ha più volte ribadito il suo apprezzamento verso il terzino portoghese, di cui il tecnico gradisce soprattutto la duttilità. Le alternative sono due, quella in casa che porta a Pierre Kalulu e Alvaro Odriozola, per cui c'è già un accordo di massima con il Real Madrid.