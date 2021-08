Verso Sampdoria-Milan: le probabile formazioni del match di Marassi

Siamo alla vigilia dell'esordio in Serie A del Milan di Stefano Pioli che lunedì sera affronterà la Sampdoria. Ecco le probabili formazioni

Ci siamo. E' la vigilia di Sampdoria-Milan, match della prima giornata di Serie A e esordio in campionato per i rossoneri e i blucerchiati. Partita insidiosa per entrambe le squadre. D'Aversa ha parlato del valore del Milan ma anche della voglia dei suoi di fare bene. Pioli invece ha puntato invece sulla consapevolezza nei mezzi dei suoi calciatori. Il Diavolo è chiamato a fare punti, rispondere a Lazio, Atalanta e Inter che hanno già giocato strappando tutte i tre punti. Una vittoria per non perdere subito terreno sulle dirette concorrenti. E proprio per questo il Milan dovrebbe scendere in campo con la migliore formazione, anche se ci sono alcuni ballottaggi.

Ci sarà sicuramente Maignan tra i pali, pronto per l'esordio in Serie A con la maglia rossonera. Pioli non cambierà modulo, sicuramente partirà con il 4-2-3-1, per poi magari passare alle due punte nel corso della partita. In difesa a destra c'è Calabria, Florenzi può giocare una ventina di minuti, come ha affermato il giocatore stesso in conferenza stampa. Kjaer e Tomori coppia centrale. Romagnoli di nuovo in panchina, mentre a sinistra Theo Hernandez. Centrocampo orfano di Kessie, al suo posto Tonali su cui ci sono tante aspettative, Bennacer invece si riprende la maglia da titolare, dopo un ritiro complicato a causa del Covid. Saelemaekers a destra, Brahim Diaz al centro e Leao a sinistra alle spalle di Olivier Giroud.