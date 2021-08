Verso Sampdoria-Milan: D’Aversa perde Jankto che sta per essere ceduto

Si avvicina l'esordio in Serie a per il Milan, che affronterà la Sampdoria che sta per cedere uno dei suoi migliori giocatori

Redazione Il Milanista

Si avvicina Sampdoria-Milan, gara d'esordio del campionato 2021/22 per entrambe le squadre. Si giocherà a Marassi lunedì 23 agosto e se i rossoneri potrebbero contare anche su Alessandro Florenzi, sempre più vicino alla corte di Stefano Pioli, i blucerchiati invece stanno per perdere uno dei giocatori più importanti dell'ultima stagione: Jakub Jankto. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'esterno sarebbe ad un passo dal Getafe ed è atteso a Madrid già oggi per definire gli ultimi dettagli e per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di sbarcare definitivamente nella Liga Spagnola. Un colpo da 6 milioni euro, che andranno a rimpolpare le casse della società di Massimo Ferrero. E ovviamente i piani di mercato dei blucerchiati cambieranno drasticamente, Gianluca Caprari, potrebbe restare a Bogliasco e scendere in campo al Ferraris lunedì contro il Milan.

Sampdoria-Milan: dove e come vedere la partita

Nel frattempo è stata resa la designazione arbitrale per la gara tra rossoneri e blucerchiati. Il match di Marassi sarà arbitrato da Michael Fabbri della Sezione di Ravenna. Il fischietto sarà coadiuvato da Ranghetti e Baccini. Quarto uomo Gariglio. Alla VarDi Paolo e Meli come assistente. La partita sarà in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming su Now TV e Dazn. Ovviamente i posti saranno contingentati in base alla capienza autorizzata mantenendo ovviamente il giusto distanziamento ed in totale osservazione del protocollo anti-Covid 19, esclusivamente per coloro dotati di GreenPass.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli deve fare subito i conti con due assenze pesanti: quelle di Ibrahimovic e Kessié, entrambi fuori per infortunio. Al posto dello svedese giocherà Giroud. Per quanto riguarda la Samp invece, spazio al 4-2-3-1 con Quagliarella che guiderà l’attacco. Alle sue spalle Damsgaard, Verre e Candreva. Ekdal favorito su Adrien Silva.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Murillo, Augello; Thorsby, Adrian Silva; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli