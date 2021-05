Verso Juventus-Milan, Paratici: ‘Donnarumma? Pensiamo solo alla partita’

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky a pochi minuti della partita con il Milan. Ecco le sue parola

"Le tante indiscrezioni di mercato ci sono e sono per tutti i calciatori. Il mercato dura tutto l'anno. Le abbiamo vissute normalmente, ci sono voci come per tutti gli altri calciatori. Anche per Donnarumma ci sono ovviamente, lui è un portiere bravo, ma noi siamo concentrati sulla partita".

"Le decisioni alla Juventus non le prende un uomo solo. Sono condivise da me, Pavel Nedved e il presidente Andrea Agnelli. Quando abbiamo scelto Pirlo siamo usciti dalla stanza e la decisione andava bene a tutti e tre".

"Noi pensiamo soltanto al risultato di questa sera e più in generale al quarto posto. Chiediamo ai nostri giocatori di essere concentrati solo sul risultato sportivo e questo lo chiediamo anche a noi stessi. Per quanto riguarda la mia situazione il mio contratto non mai stato un problema in questa anni e non inizierà ad esserlo adesso, non è un problema".