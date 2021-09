Verso Juventus-Milan: le curiosità sul big match della quarta giornata

Si avvicina Juventus-Milan, big match della quarta giornata di campionato. Ecco dieci curiosità sulla gara di Torino

Redazione Il Milanista

Tutto pronto o quasi per Juventus-Milan, il big match della quarta giornata di Serie A. I rossoneri giocheranno a Torino e dovranno confermare quanto di buono fatto con la Lazio a San Siro, partito vinto 2-0, e soprattutto contro il Liverpool. Esordio amaro quello dei rossoneri in Champion League, il Diavolo è uscito sconfitto da Anfield 3-2-, ma la prova di Rebic e compagni è stata apprezzata da tutti, tifosi e critica. Un Milan che esce a testa alta dalla sfida con i Reds, può giocarsela con tutti la squadra di Pioli e si aspettano nuove conferme dalla partita con Vecchia Signora. In attesa del calcio d'inizio però, ecco 10 curiosità sulla partita, tratte dal sito ufficiale del club meneghino.

Statistiche tratte da ac.milan.com

Sono 172 i precedenti in Serie A tra Milan e Juventus: 67 i successi dei bianconeri, 51 dei rossoneri e 54 pareggi. 86 sono state, ad oggi, le partite giocate a Torino con 43 vittorie della Vecchia Signora, 22 del Diavolo e 21 occasioni in cui la sfida è terminata in parità.

Nessuna squadra, nella storia della Serie A, ha vinto più partite (51) contro la Juventus del Milan; da sottolineare anche come solo una delle ultime 24 sfide tra le due squadre sia terminata in pareggio, nel febbraio 2012.

È la prima volta, nella storia del campionato italiano, che il Milan sfida la Juventus con almeno 8 punti di vantaggio in classifica prima della 16° giornata; i rossoneri, inoltre, potrebbero vincere due sfide in trasferta contro i bianconeri nello stesso anno solare per la prima volta dal 1968.

Il Milan è reduce da quattro successi consecutivi in trasferta in Serie A, tutti mantenendo la porta inviolata: una serie inaugurata con Juventus-Milan 0-3 dello scorso 9 maggio. Nella loro storia i rossoneri non sono mai arrivati a cinque vittorie di fila in campionato senza subire gol.

Il Milan è la squadra che ha trascorso più minuti in vantaggio in questa Serie A (202) e, insieme alla Roma, una delle due che non sono mai state in svantaggio.

La prossima sarà la 100° presenza con il Milan in Serie A per Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese, uno degli ex di questa partita, è inoltre a sole due reti dal traguardo dei 150 gol segnati in carriera nel campionato italiano.

Ante Rebić ha preso parte a tre reti (un assist e due gol) nelle ultime due sfide giocate contro la Juventus in campionato.

Due giocatori del Milan hanno segnato alla Juventus il loro ultimo gol in Serie A: Davide Calabria (lo scorso gennaio) e Alessandro Florenzi, nel maggio 2019 quando vestiva la maglia della Roma.

Dal suo esordio con il Milan nel 2020/21, Brahim Díaz ha segnato cinque gol in Serie A, tutti fuori casa: escludendo le reti segnate su calcio di rigore, solo due centrocampisti (Milinkovic-Savic e Mkhitaryan) hanno fatto meglio, entrambi con 6 gol, in questa voce statistica.

Mike Maignan è il portiere con la più alta percentuale di parate nelle prime tre giornate di questa Serie A con il 90% di conclusioni respinte.