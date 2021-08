UFFICIALE – Junior Messias è un nuovo calciatore del Milan

Arriva anche il comunicato sul sito del Milan, Junior Messias è un nuovo rossonero, ecco il comunicato ufficiale

Redazione Il Milanista

Adesso è ufficiale, il Milan accoglie Junior Messias. In serata era stato depositato il contratto del brasiliano, in arrivo dal Crotone. Ecco le cifre dell'operazione: il fantasista arriva dal club calabrese, indosserà la numera 30, con la formula del prestito oneroso a 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni più un milione, eventuale, di bonus. L'arrivo del calciatore è stato annunciato anche sul sito del club meneghino con una nuova nota ufficiale.

Il comunicato del Milan

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior dal Crotone FC. Il calciatore indosserà la maglia numero 30. Nato a Ipatinga (Brasile) il 13 maggio 1991, Messias si trasferisce in Italia nel 2011, dove veste le maglie di Casale e Chieri, prima di fare il proprio esordio nel calcio professionistico con il Gozzano. Nell'estate 2019 passa al Crotone con cui conquista la promozione in Serie A e, in due stagioni con la squadra calabrese, totalizza 72 presenze e 15 gol.

Il comunicato del Crotone

Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’AC Milan, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Walter Junior Messias.

Eleganza, esplosività, agilità, dribbling sono alcune delle doti mostrate da Junior che per due anni ha deliziato, partita dopo partita, il pubblico di fede rossoblù e non solo, riuscendo a strappare applausi e consensi in tutti i campi d’Italia con le sue invenzioni e la sua classe.

Arrivato nel 2018 al Crotone da quasi sconosciuto, Junior sin da subito ha conquistato tutti per la sua umiltà e le sue potenzialità, trascinando gli squali alla conquista della Serie A dove l’anno seguente si è messo in mostra con gol, assist e giocate mozzafiato confermando quanto di buono fatto vedere in cadetteria. A Crotone Messias ha trovato l’ambiente ideale per crescere e affermarsi nel calcio che conta. Adesso è il momento dei saluti… Obrigado Junior!