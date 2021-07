UFFICIALE – Ballo-Tourè è un nuovo giocatore del Milan

Arrivato il comunicato ufficiale dell'arrivo al Milan del terzino senegalese dal Monaco, sarà il vice di Theo Hernandez.

Giorni di ufficialità in casa Milan, l'ultima in ordine di tempo è quella relativa a Fode Ballo-Tourè. Il terzino senegalese classe 1997 ha firmato un contratto di quattro anni con il Diavolo. Lascia la Ligue 1 dopo essere cresciuto tra Paris Saint-Germain, Lille e Monaco. Il terzino arriva in rossonero per 4,2 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 500 mila euro di eventuali bonus.