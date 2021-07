Ufficiale, è addio con Giacomo Olzer: il comunicato del club

Nell'ambito della trattativa che ha portato a Milano Sandro Tonali, il Milan ha ceduto al Brescia il classe 2001 Giacomo Olzer.

Non solo acquisti per il Milan, che in queste prime settimane di mercato è stato davvero scatenato tra nuovi arrivi e riscatti effettuati. In attesa dell'arrivo a Milano di Oliver Giroud e del ritorno di Brahim Diaz, la società si muove anche dal punto di vista delle cessioni. Nell'ambito delle trattative per il riscatto a titolo definitivo di Sandro Tonali, la società rossonera ha ceduto a titolo definitivo al Brescia il talento della Primavera Giacomo Olzer. Il centrocampista si aggiunge ai 10 milioni di euro già versati la scorsa stagione, a cui la società di via Aldo Rossi dovrà aggiungere 6 milioni e 900 mila euro, più ulteriori tre milioni di euro di bonus.