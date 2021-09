Tuttosport | Prima pagina: ‘Ibra ko coraggio, Milan!’

Tuttosport in edicola questa mattina ha fatto il punto sull'esordio del Milan in Champions League contro il Liverpool

Redazione Il Milanista

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic ad Anfield. Fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille, un problema accusato dopo la gara con Lazio e l'ottima prova dello svedese con il club biancoceleste. Un'assenza del tutto inaspettata, anche perché era lui il giocatore scelto per andare in conferenza stampa prima di Stefano Pioli, sostituito all'ultimo minuto da Simon Kjaer. Un'assenza a scopo precauzionale, anche perché alle porte c'è la Juventus di Max Allegri, vittoriosa in Champions contro il Malmoe (il club dove è cresciuto proprio Zlatan), ma vogliosa di rivalsa in campionato. Una partita non meno importante del Liverpool, come riporta Tuttosport in edicola questa mattina.

Zlatan 'stop con vista Juve'

Stefano Pioli ha spiegato perché il suo attaccante non ci sarà a Anfield: "Zlatan sarebbe sceso in campo titolare. Ci può stare il suo infortunio dopo 4 mesi di stop. Un'infiammazione che gli ha impedito di allenarsi, magari anche il campo di San Siro ha influito. Abbiamo tante partite inutile rischiare, anche perché abbiamo tante soluzioni di livello, io penso sempre a un Milan con lui in campo è quello che voglio, è quello che vuole lui. Siamo coperti, siamo ovviamente dispiaciuti soprattutto per lui. Giroud? Non ha ancora i 90' nelle gambe, ma è normale è stato fermo due settimane. Sta bene ed è disponibile. Rebic viene dalla gara con Lazio, ottima, chi giocherà si farà trovare pronto. Tutti e due si compensano".

Pioli, idee chiare

Idee chiare quindi per il tecnico rossonero, che ha un unico vero dubbio di formazione per i Reds.Tonali o Bennacer? Sceglierà chi gli darà maggiori garanzie. Ibra intanto è a casa e recupererà in vista del prossimo scontro diretto con i bianconeri, dopo quello vinto contro la Lazio. Per il resto a formazione sarà quella tipo, con Saelemaekers di nuovo a destra, Leao a sinistra e Rebic che giocherà ancora da punta. Kjaer invece farà coppia con Tomori.