Tuttosport | Milan, ‘Non solo Kessie: anche Theo Hernandez da blindare’

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sui rinnovi del Milan, Kessie è il caso più spinoso, ma c'è anche il terzino

E' sempre tempo di rinnovi in casa Milan . C'è la situazione legata a Franck Kessie e quella di Simon Kjaer, senza dimenticare Alessio Romagnoli e il suo contratto in scadenza nel 2022, come i suoi compagni di squadra. A questi però si aggiunge anche Theo Hernandez, come riporta Tuttosport. Il terzino nelle sue due stagioni italiane ha letteralmente brillato, attirando l'attenzione di club importanti. Prelevato 2 anni fa dal Real Madrid per 22 milioni di euro , oggi vale almeno il doppio, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli. Guadagna 2 milioni di euro a stagione , ma dopo la sessione estiva di mercato inizieranno i colloqui anche per il suo prolungamento.

E' cresciuto molto Theo con Stefano Pioli, soprattutto in fase difensiva, il suo tallone d'Achille e questo non fa che aumentare le pretendenti. Il PSG è già alla finestra, ci pensa. E i precedenti legati a Donnarumma e Calhanoglu sono due campanelli d'allarme che non posso essere trascurati. Come detto però non sarà una cosa immediata, Maldini e Massara adesso hanno altre priorità: il mercato e il rinnovo di Kessie. Se ne riparlerà a campionato iniziato. L'ivoriano è fondamentale per il Milan e la dirigenza non vuole perderlo, così come il giocatore non vorrebbe cambiare squadra, ma vuole anche essere accontentato con uno stipendio da top player. L'accelerazione definitiva potrebbe e dovrebbe arrivare con il ritorno in Italia del centrocampista, attualmente impegnato con la sua nazionale alle olimpiadi.