Tuttosport | ‘Milan ad alta qualità Corona per la trequarti’

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto di mercato sul Milan, rilanciando la candidatura di Corona del Port per la trequarti

Redazione Il Milanista

Vince il Milan. Vince 1-0 la squadra di Stefano Pioli, grazie alla rete firmata da Brahim Diaz, con la complicità della coppia Audero-Augello, che commettono due grossolani errori. Basta questo al Diavolo però per sbancare Marassi e sugli scudi oltre al trequartista spagnolo c'è anche Mike Maignan. Il portiere ex Lille alla prima ufficiale in rossonero e la prima anche in Serie A non fa rimpiangere Gigio Donnarumma, le attenzioni erano su di lui e il francese ha risposto nel miglior modo possibile: con una grande prestazione. Archiviata quindi la prima di campionato con i tre punti, conquistati in trasferta, i rossoneri adesso posso tornare a pensare al mercato. Manca poco alla chiusura della sessione estiva e al Diavolo manca ancora qualche 'tassello'.

Idea Corona del Porto

Se la difesa è stata sistemata con gli arrivi di Ballo-Touré e Florenzi, e l'attacco con Pellegri è al completo, centrocampo e trequarti hanno bisogno di nuovi innesti. Anche perché Kessie è si infortunato, ma l'ivoriano a gennaio saluterà temporaneamente il Milan per andare a giocare la Coppa d'Africa, così come Bennacer. Inutile fare la lista il preferito di Maldini e Massara resta Bakayoko e i contatti, e i ragionamenti, con il Chelsea vanno avanti. Per il sostituto di Hakan Calhanoglu l'ultimo nome è quello di Jesus Corona, 28enne trequartista del Porto, che può giocare anche sull'esterno. Il contratto in scadenza nel 2022 permette di poter trattare con la società portoghese, il Diavolo deve però accelerare le operazione, manca una settimana alla chiusura del mercato.

Pioli e il mercato

Stefano Pioli vuole calciatori di qualità, non il sostituto di Calhanoglu. Ha le idee chiare l'allenatore sul mercato: "La dirigenza è molto attiva ed è pronta a cogliere opportunità. Se arriva un giocatore di qualità tanti meglio ma noi non siamo vincolati al 4-2-3-1 o altri moduli, gli schemi sono fissi sulla lavagna poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione".