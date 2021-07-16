Tuttosport | ‘E dopo Bierhoff un altro Oliv(i)er, Giroud=Scudetto?’

L'attaccante francese è atterrato in Italia, visite mediche e poi firma sul contratto con il Milan e Tuttosport fa il paragone con Bierhoff

[fncvideo id=573085 autoplay=true]

E’atterrato a Milano intorno alle 18:50, con un volo privato da Grenoble. La prima giornata italiana di Olivier Giroud è già iniziata, alle 8 le visite mediche di rito presso la clinica ‘La Madonnina’, poi l’idoneità sportiva. Preludio alla firma sul contratto biennale (con opzione per un terzo anno) che legherà l’attaccante francese al club meneghino. A Casa Milan lo attendono Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Poi sarà tempo delle foto di rito e la prima intervista sui canali ufficiali del Diavolo. A fine giornata ripartirà per la Francia, dove continuerà la sue vacanze. Si aggregherà al resto del gruppo il 26 luglio, insieme a Mike Maignan e Ante Rebic, che si godono le meritate vacanze dopo le fatiche di Euro2020.

Il 26 con il resto del gruppo

I tifosi del Milan non lo vedranno in azione nelle prime amichevoli stagionali, contro la Pro Sesto e la Juventus. La curiosità più grande a questo punto è legata al numero di maglia la 12, quella che aveva al Chelsea, è di Rebic, la tentazione riguarda il numero 9. Una maglia iconica sì, ma che negli ultimi anni ha segnato in modo negativo chi l’ha scelto. Tuttoport però riporta anche un’altra possibilità, anche questa abbastanza romantica, che evoca ricordi del passato.

L’accostamento con Bierhoff

Ventitré anni fa a Milano sbarcava Olivier Bierhoff, dopo Zaccheroni e Helveg, sempre dall’Udinese. Il tedesco scelse la 20. Non sembrano esserci coincidenze ma è qui che entrano in ballo i social, come riportato da Tuttosport. Spopola il vecchio detto ‘Oliviero bomber vero‘, un assonanza tra i nomi dei due attaccanti che fa già sognare. Perché con il tedesco a fine stagione fu scudetto. Prima però le visite mediche e poi l’ufficialità Giroud si legherà al Milan fino al 2023, per lui è pronto un contratto da 4 milioni di euro bonus inclusi. I tifosi rossoneri però già sognano.