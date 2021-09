Tomori: “Lusingato da Maldini, essere al Milan è fantastico”

Il difensore centrale del Milan ha parlato alla rivista FourFourTwo, ecco che cosa ha detto sulla sua avventura in rossonero

"Il Milan era ed è un grande club, con una grandissima storia. Ha vinto 7 Champions League, che è il secondo record della competizione, ma ora siamo in fase di ricostruzione. La nostra è una squadra giovane, ma con molti giocatori esperti che hanno vinto titoli e giocato in Champions League. Mancavamo dalla competizione da un po' quindi per noi tornare, e per me far parte della squadra, è fantastico. L'atmosfera è incredibile e tutti non vedono l'ora di mostrare cosa possiamo fare in questa stagione".