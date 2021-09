Thiago Motta a DAZN: “Meglio con il Milan che con la Juve”

Le dichiarazioni rilasciate da Thiago Motta nel post-partita della sesta giornata di campionato fra Spezia e Milan

Soltanto 9 erano stati prima di oggi i confronti nella storia tra Spezia e Milan. Il bilancio era in perfetta parità: 4 successi per squadra e un pari. Nella scorsa stagione le ultime due sfide. Al Picco il successo dei padroni di casa (2-0) con le reti di Bastoni e Maggiore, mentre nella gara d'andata in campionato netto 3-0 degli uomini di Pioli con doppietta di Leao e gol di Theo Hernandez. Oggi la storia ha raccontato qualcosa di diverso. Il Milan vince per 1-2 con reti di Maldini e Brahim Diaz, riprendendosi la testa della classifica, in attesa del Napoli. Queste le parole rilasciate nel post-partita da Thiago Motta a Dazn sull' ottima prestazione della sua squadra, nonostante il risultato.