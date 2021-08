Chiara la strategia del Milan: via Hauge per arrivare a Vlasic

Il Milan non molla Nikola Vlasic, ma per portarlo a Milano è necessario monetizzare con la cessione di Hauge.

Maldini e Massara stanno continuando a lavorare incessantemente per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nonostante gli acquisti già messi a segno è ncessario portare ancora altri tasselli per avere una squadra all'altezza delle competizioni che il Milan andrà ad affrontare. Sono almeno due i ruoli che è necessario coprire, ossia quello del vice Calabria sulla fascia destra di difesa e quello del fantasista che colmi il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. Il Milan ha in mente vari profili, soprattutto per la trequarti, mentre per la difesa si continua a pressare il Manchester United per riavere Diogo Dalot.