Già scelta l’alternativa a Bakayoko: è Kamara del Marsiglia

Il Milan lavora sul centrocampo, dove l'obiettivo numero uno è il ritorno a Milano di Bakayoko: l'alternativa è Kamara del Marsiglia.

Redazione Il Milanista

Il centrocampo del Milan sarà necessariamente puntellato dalla dirigenza. Non può bastare infatti il riscatto di Sandro Tonali, che sarà comunque una pedina di primo piano del Milan della prossima stagione. A metà campionato i rossoneri perderanno sia Franck Kessie che Ismael Bennacer per la Coppa d'Africa, e a quel punto non si potrà lasciare Stefano Pioli con i soli Tonali e Rade Krunic a centrocampo.

Non è stato riscattato Soualiho Meitè, che è tornato al Torino dopo i sei mesi poco brillanti con il Diavolo. Potrebbe non restare a Milano Tommaso Pobega che, nonostante l'ottima stagione giocata con la maglia dello Spezia, non dovrebbe l'occasione di vestire la maglia del Milan in Serie A. Su di lui è in forte pressing l'Atalanta di Gasperini, che potrebbe a breve fare un'offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni. Per questo motivo Maldini e colleghi sono alla ricerca della migliore soluzione per il centrocampo, in modo da mettere a disposizione di Pioli un roster di almeno 5 giocatori.

L'alternativa a Bakayoko

Il primo nome sulla lista della società di via Aldo Rossi è Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese è tornato al Chelsea dopo la stagione in prestito al Napoli, ma è un esubero per il club campione d'Europa e lascerà nuovamente Londra in questa sessione di calciomercato. Il Milan ha messo gli occhi su di lui, vorrebbe riportarlo a Milano dopo l'esperienza in rossonero nella stagione 2018-2019. Il Chelsea però è un osso duro sul mercato, e potrebbe ostacolare la trattativa.

Per questo motivo la dirigenza del Diavolo vuole cautelarsi, e pertanto ha puntato il mirino su Boubacar Kamara del Marsiglia. Francese classe 1999, può giocare sia nei due di centrocampo che come centrale di difesa, e sarebbe una buona pedina per Stefano Pioli. I francesi hanno fissato il prezzo, che come riportato da Tuttosport è di 20 milioni senza l'inserimento di contropartite.