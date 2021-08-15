Scaroni: "Obiettivo Champions. Sul mercato già spesi 70 milioni"
MILANO
15 Agosto, 12:27 2021
Paolo Scaroni, presidente del Milan
Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della questioni stadio e in generale della prossima stagione del Milan.

Il Milan è ormai alla vigilia di quella che dovrebbe essere la stagione della definitiva conferma. I rossoneri, infatti, dopo aver riconquistato un posto in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza, devono ora riconfermarsi a questi livelli. Un’impresa che non sarà sicuramente semplice visto il livello del nostro campionato nelle posizioni di vertice. Anche per questo motivo Maldini e Massara stanno cercando di costruire una squadra all’altezza delle ambizioni e delle aspettative del Diavolo. A dirigere tutto c’è, però, sempre Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan. Il numero uno rossonero ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della stagione che sta per iniziare, dello stadio e di altre questioni legate al mondo Milan.

Paolo Scaroni, presidente rossonero
Le parole

Il Milan rilevo che ha speso 70 milioni in questa sessione. E’ vero però che le squadre italiane sono meno attive rispetto a quelle degli altri campionati. E qui bisogna fare un ragionamento: primo, i mercenari sono ormai rarefatti. Secondo: finché abbiamo stadi obsoleti e servono incredibili lungaggini burocratiche per farne di nuovi, resteremo la Cenerentola d’Europa. I tifosi che chiedono i risultati sportivi dovrebbero sostenerci in questa battaglia. E in loro confido molto. 

A Milano, adesso, siamo in epoca elettorale, ma non vedo nessuno che si opponga. Non la giunta di Sala che ha studiato il progetto con attenzione e riconfermato l’intenzione a procedere al via libera dopo che noi abbiamo realizzato le 16 variani richieste. Anche l’opposizione sembra favorevole. Mi auguro una rapida approvazione perché sono già passati due anni dalla presentazione del progetto e a Milano le cose si fanno.

Io posso dire che il risultato ’21-’22 è meglio di quello ’20-’21 che era meglio del ’19-’20. Il nostro obiettivo è avere un Milan che generi cassa: lo cominciamo a vedere. Abbiamo stretto 20 nuove partnership: il Milan dell’anno scorso è piaciuto molto. La Champions League è sempre l’obiettivo”.

x