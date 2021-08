Sampdoria-Milan | La Moviola della gara di Marassi

Ecco il giudizio sull'arbitro Guida, che ha diretto il match del Ferraris tra Sampdoria e Milan. Gara vinta dai rossoneri

Guida al posto di Fabbri, infortunato. Sembra incredibile ma anche gli arbitri si infortunano. Direzione di gara abbastanza precisa quella del Ferraris, dove si sono affrontate Sampdoria e Milan . Giusta la scelta sulla rete dei rossoneri. Davide Calabria non commette fallo su Tommaso Augello, nell'occasione dell'assist che ha portato al vantaggio del club meneghino. il rossonero prende bene il tempo all’avversario che salta male. Il tutto avviene sotto gli occhi dell’assistente numero uno, Ranghetti, che giustamente non segnala nulla. Goal regolare quello del Diavolo, che sblocca il match.

Annullato un goal alla Sampdoria per una evidente spinta di Fabio Quagliarella ai danni dell’estremo difensore rossonero MikeMaigan in uscita dall’area di rigore pronto ad opporsi su una ripartenza blucerchiata: corretta la decisione del team arbitrale anche in questo caso, come per la rete del vantaggio firmata da Brahim Diaz.