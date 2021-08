Sampdoria-Milan: 10 curiosità alla vigilia della gara d’esordio in Serie A

Ecco dieci curiosità sulla gara tra Milan e Sampdoria, match d'esordio in campionato per rossoneri e blucerchiati

Si avvicina la gara tra Milan e Sampdoria. Match della prima giornata di Serie A, ma anche gara d'esordio in campionato sia per la squadra di Stefano Pioli, che di Roberto D'Aversa. Ecco dieci curiosità sulla gara di Marassi.

1- 127° confronto in Serie A tra Sampdoria e Milan: nel bilancio, avanti i rossoneri con 65 vittorie a 30, mentre sono stati 31 i pareggi. 63 i precedenti in Liguria: 25 vittorie del Milan, 19 della Sampdoria e 19 pareggi.

2- Il Milan ha vinto le ultime due gare esterne contro la Sampdoria in Serie A ed è riuscito solo una volta a battere i blucerchiati in trasferta per almeno tre gare di fila, nel 1968, in una serie arrivata a quattro partite.

3- Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato almeno sei clean sheet di fila in Serie A risale al febbraio 1994 (nove in quel caso con Fabio Capello alla guida).

7- Olivier Giroud ha lasciato la Premier League come secondo miglior marcatore da subentrato (21 gol), 8º per gol di testa (32) e 3º miglior marcatore francese (90). Giroud potrebbe diventare il 15º marcatore francese differente nella storia del Milan in Serie A: i rossoneri sono già la squadra con più giocatori transalpini in gol in campionato.