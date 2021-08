Si complica Sabitzer: si inserisce una big, ma il Lipsia vuole il rinnovo

Nella lista degli obiettivi del Milan per la trequarti c'è anche Sabitzer, ma per il centrocampista del Lipsia la trattativa è compicata.

Redazione Il Milanista

C'è anche Marcel Sabitzer tra i profili osservati da Maldini e Massara per la trequarti rossonera. Il centrocampista austriaco in forza al Red Bull Lipsia è nel mirino della dirigenza del Milan da diverse settimane ma non è mai stato fatto un tentativo concreto. Sabitzer piace ai rossoneri per la sua duttilità e le sue capacità di giocare in ogni zona del centrocampo, oltre alle ben note qualità. Anche la sua situazione contrattuale stuzzica la dirigenza di via Aldo Rossi, dato che ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Lipsia e al momento non ha intenzione di rinnovarlo.

La sua situazione

Su Sabitzer però non c'è solo il Milan, come è ovvio che sia considerando il valore del giocatore. Sull'austriaco, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bildci sarebbe anche il Bayern Monaco. Alla guida dei bavaresi c'è ora Julian Nagelsmann, l'allenatore che ha fatto esplodere Sabitzer con la maglia del Lipsia e che ora lo vorrebbe nella sua nuova esperienza in Baviera. Secondo i rumors i due club starebbero trattando un eventuale trasferimento sulla base di una cifra di circa 18 milioni più bonus. La cessione però non è scontata come sembra, come riferito anche dall'amministratore delegato del club della scuderia Red Bull Olivier Mintzlaff. Il dirigente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland, rilasciando delle dichiarazioni importanti: "La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto. Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda".

Una trattativa non facile per il Milan, che si ritroverebbe a dover affrontare la concorrenza di un colosso mondiale oltre alla volontà del Lipsia di non lasciar andare il giocatore. Anche per questo motivo la dirigenza rossonera non ha avviato contatti in maniera concreta e sta valutando prima altre soluzioni.