Rinnovo Kessie: il Milan vuole accontentare il centrocampista

Possibile svolta nelle trattative per il rinnovo di Kessie, con il Milan che potrebbe decidere di accettare le richieste del giocatore.

È in fermento il mercato del Milan nelle ultime ore . È stato reso ufficiale il riscatto di Sandro Tonali, con il giocatore che è già con la squadra in ritiro. Vicinissimo il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid , per il fantasista spagnolo mancano solo gli ultimi dettagli e poi potrà ritrovare i suoi compagni rossoneri. Nel frattempo il classe 1999 si sta allenando con i Blancos di Carlo Ancelotti, con cui ha già sostenuto le consuete visite mediche di inizio stagione.

Con il Chelsea è ormai praticamente fatta per Giroud , un milione di parte fissa più una di bonus ai Blues, contratto da 3,5 milioni a stagione al centravanti francese. Già lunedì l'ex Arsenal potrebbe sostenere le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo di Stefano Pioli a Milanello. Chiuse tutte queste operazioni, che sono ormai in dirittura d'arrivo, la dirigenza si soffermerà su quella che sarà la priorità dei prossimi giorni: il rinnovo di Franck Kessie.

La trattativa per prolungare il contratto del centrocampista ivoriano è partita da tempo, ma al momento è in una fase di standby vista la distanza tra domanda e offerta. Negli ultimi giorni ha parlato anche l'agente di Kessie, che ha chiarito la volontà del suo assistito di restare in rossonero. A fargli eco è arrivato Stefano Pioli, che in conferenza ha ribadito come entrambe le parti vogliano proseguire insieme.