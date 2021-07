Rinnovo Kessie: la dirigenza pronta ad accontentare il Presidente

Dopo le parole di Franck Kessie sul rinnovo con il Milan, la dirigenza rossonera è pronta ad accontentare il calciatore

"Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano: “Un Presidente, c’è solo un Presidente…”. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica. I tifosi hanno paura? Capisco, ma devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno a Milano e sistemiamo tutto. Non ci saranno problemi. Voglio solo il Milan. Siamo un gruppo fantastico, non vedo l'ora di poter riabbracciare i miei compagni e il mister".