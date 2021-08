La riapertura degli stadi è una priorità: si cerca l’accordo con il governo

Si continua a trattare tra club e governo per trovare un accordo riguardo la riapertura degli stafi, accordo che è necessario.

Proseguono le trattative tra i vari club, gli esponenti del calcio italiano e il governo nazionale per trovare un accordo riguardo la riapertura degli stadi. Non è più possibile che gli impianti restino chiusi, troppi gli incassi persi dalle squadre in questi ultimi 18 mesi. Tra green pass, distanziamento e altre regole, è importante arrivare all'inizio del campionato con un accordo tra le parti.