Sergio Ramos va al Paris Saint-Germain: cifre impossibili per il Milan

Ufficiale l'arrivo a Parigi di Sergio Ramos, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, ma le cifre hanno reso impossibile l'operazione.

Redazione Il Milanista

Tra i tanti nomi accostati al Milan nelle ultime settimane c'è stato anche, in maniera clamorosa, quello di Sergio Ramos. L'ex capitano del Real Madrid ha lasciato i Blancos a parametro zero dopo sedici lunghi anni di vittorie e soddisfazioni per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. L'idea Milan è stata tirata in ballo in virtù della stima che il difensore spagnolo nutre nei confronti di Paolo Maldini, uno dei suoi idoli. D'altro lato, però, i costi hanno chiuso l'operazione prima ancora che potesse iniziare e pertanto è rimasta solo una semplice voce di mercato.

Nella giornata di oggi è arrivato invece l'annuncio del Paris Saint-Germain, che ha comunicato l'arrivo di Sergio Ramos a Parigi, dove resterà per le prossime due stagioni. L'ex Real Madrid ha firmato un contratto biennale con i francesi, e percepirà uno stipendio da circa 15 milioni a stagione. Cifre impensabili per il Milan, che non avrebbe mai potuto mettere sul piatto una proposta di questo livello. Continua quindi il mercato faraonico del PSG, quello di Ramos è il terzo annuncio dopo quelli di Wijnaldum e Hakimi, e nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicato anche l'arrivo di Gigio Donnarumma.

Il comunicato

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Sergio Ramos in squadra. Il difensore centrale spagnolo ha firmato un contratto biennale ed è legato al club della capitale francese fino al 30 giugno 2023.

Oggi il Paris dà il benvenuto a uno dei più grandi giocatori della nostra epoca. Siamo lieti di annunciare che Sergio Ramos si è unito a noi , ha annunciato Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO del Paris Saint-Germain . Sergio è un calciatore completo, uno dei migliori difensori nella storia del calcio. È un concorrente nato, un leader e un vero professionista. La sua vasta esperienza e ambizione è in perfetta sinergia con quelle del club. Sono orgoglioso di vederlo con la maglia del Paris Saint-Germain e So che i nostri tifosi gli riserveranno un'accoglienza fantastica".

"Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain" , ha rivelato Sergio Ramos dopo aver firmato il suo contratto . "Questo è un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida ed è un giorno che non dimenticherò mai. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto ambizioso, far parte di questa squadra con tanti grandi giocatori. Il Paris Saint-Germain è un club che si è già dimostrato ai massimi livelli. Voglio continuare a crescere e migliorare al Paris e aiutare la squadra a vincere quanti più trofei possibile".