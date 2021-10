Milan, quanto corrono “i ragazzi del ’99”: così il Diavolo può arrivare ovunque

Il baby Milan si fa sempre più grande e deve molti dei suoi successi proprio ai giocatori più giovani i tre '99 e Tonali su tutti.

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a vincere e a convincere, con una prestazione dirompente al GewissStadium, macchiata solamente dall'arbitro e dalla stanchezza nel finale. Continua il progetto di crescita di Mister Pioli, che vede brillare in particolare i più giovani. Interpreti principali sono i tre "ragazzi del '99",Diaz, Leao e Saelemaekerse il classe 2000, Tonali. Tutti e quattro stanno dimostrando un'incredibile maturità e stanno lentamente conquistando il ruolo e, soprattutto il cuore dei tifosi rossoneri.

I terribili ragazzi del '99

I tre ventiduenni sono ormai diventati delle risorse irrinunciabili per Pioli, autori in aggregato di sei gol e tre assist in queste prime sette giornate di Serie A. I tre giocatori sono spesso i veri protagonisti dei successi della squadra rossonera, anche ieri dove è stato proprio Rafael Leao a siglare la terza rete.

Tra loro brilla in particolare Brahim Diaz, arrivato al Milan come scarto del Real Madrid ha potuto dimostrare tutte le sue reali potenzialità, cancellando ogni rimpianto per Calhanoglu.

Infine il Belga Saelemaekers, anche lui parte di un grande percorso di crescita rispetto all'anno scorso, ha voluto ringraziare proprio mister Pioli definito come l'autore di questo miglioramento.

La crescita di Sandro Tonali

Ultimo, ma non per importanza, parliamo di Sandro Tonali il classe 2000 di Lodi ha preso parte a un'incredibile percorso di crescita che lo sta portando a zittire tutti coloro che dopo la scorsa stagione si erano precipitati a definirlo un bidone. Con due gol e un assist in attivo in sette partite, il ventunenne sta piano piano prendendo il controllo del centrocampo rossonero ed è sempre più probabile un suo imminente approdo nella nazionale maggiore. Su di lui è intervenuto oggi su Radio Rai, Roberto Donadoni. l'ex Milan ha dichiarato: "Mi sta piacendo molto ma mi piaceva anche l'anno scorso quando il Milan lo ha preso. Adesso è migliorato molto, ieri ha fatto un gol sfruttando aggressività e veemenza, nonostante l'errore di Freuler. Rispetto all'anno scorso è completamente trasformato, ha preso consapevolezza nei suoi mezzi e sarà un valore aggiunto".

Al secondo posto a soli due punti dal Napoli capolista, il "giovane" Milan si sta sempre di più dimostrando grande e con i tre del '99 e Tonali potrà arrivare ovunque.