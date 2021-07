Verso la prima amichevole stagionale: quale sarà l’11 scelto da Pioli?

Il Milan si prepara a vivere la prima amichevole stagionale il 17 luglio contro la Pro Sesto, tanti assenti e formazione da inventare.

Ha preso ufficialmente il via da quasi una settimana la nuova stagione del Milan. La squadra si sta allenando a Milanello agli ordini di Stefano Pioli , nonostante il gruppo non sia ancora completo. Continuano a lavorare a parte i lungodegenti Ibrahimovic e Calabria, mentre sono ancora assenti i Nazionali Rebic, Kjaer e Maignan, in vacanza post Europeo, e Kessie e Kalulu, pronti per partire alle Olimpiadi di Tokyo.

Il mercato a breve porterà dei nuovi innesti, con Giroud e Brahim Diaz per cui le rispettive trattative sono ai dettagli e già nei prossimi giorni potrebbero unirsi al gruppo. Bisogna muoversi invece per i terzini, dove Stefano Pioli è in piena emergenza dato che Conti non rientra nei pianti della società e quindi c'è il solo Theo Hernandez a disposizione. Nel frattempo la preparazione procede e si avvicina la prima amichevole, che si giocherà sabato 17 luglio contro la Pro Sesto. Formazione da inventare per Stefano Pioli, con tante scelte ed esperimenti da fare.

Il giornalista Carlo Pellegatti, molto vicino all'ambiente rossonero, ha provato a immaginare sul suo canale YouTube l'undici che potrebbe scendere in campo. Queste le sue previsioni: "Prima amichevole per il Milan. Proviamo a capire la formazione che affronterà la Pro Sesto, dove gioca Christian Maldini, in difesa. Chissà non si trovi a marcare Daniel Maldini. In porta mettiamo Tatarusanu. Centrali sicuramente Tomori e Romagnoli e a sinistra Theo Hernandez. A destra potrebbe giocare Gabbia o un ragazzo della Primavera. A centrocampo Tonali e Bennacer, visto che Kessie è via per le Olimpiadi, con Pobega come alternativa. Pobega è una mezz’ala, ma vediamo come Pioli avrà intenzione di adattarlo. Questa è una delle cose che mi attrae di queste amichevoli. Potrebbero giocare Saelemaekers, Castillejo e Hauge a sinistra con Leao davanti. L’alternativa sulla trequarti è Daniel Maldini. Voglio vedere Hauge volare. Leao dovrà adattarsi a centravanti, visto che non ci saranno Rebic ed Ibrahimovic. Questa la possibile formazione".