Pobega resta in rossonero? Pioli pronto a scommettere su di lui

Ci sono sempre più possibilità di vedere Pobega vestire la maglia del Milan il prossimo anno, dopo la stagione in prestito allo Spezia.

Tra i tanti acquisti che il mercato rossonero ha portato in queste settimane, il Milan uno potrebbe ritrovarselo già in casa. Si tratta di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che negli ultimi due anni ha fatto molto bene prima in Serie B con il Pordenone e poi in Serie A con lo Spezia. Già la scorsa estate Pobega aveva fatto la preparazione con la prima squadra dei rossoneri, impressionando e dando segnali di come volesse rimanere a Milano per giocarsi le sue chance. Sono state fatte poi valutazioni diverse e il centrocampista si è trasferito in Liguria allo Spezia, dove è stato autore di una stagione di altissimo livello.

Pobega è ora tornato a Milano, ma fin dal primo momento il Milan non è mai stato pienamente convinto di confermarlo in vista della prossima stagione. Il centrocampista, però, sta impressionando Stefano Pioli in queste prime settimane di ritiro, e il tecnico potrebbe anche decidere di dargli un'opportunità. Pobega ha già segnato un gol in questo precampionato nella prima amichevole stagionale giocata a Milanello contro il Pro Sesto. Non è mai partito titolare, dato che Pioli ha puntato in entrambe le partite sulla coppia formata da Tonali e Bennacer, ma quando chiamato in causa ha dato risposte positive. Per questo motivo la dirigenza e l'allenatore stanno pensando di puntare su di lui per il prossimo anno, evitando così di andare ad acquistare un nuovo centrocampista.

Le pretendenti

Non mancano però le squadre interessate a Pobega, che però vorrebbe restare al Milan e giocarsi le sue chance in rossonero. Su di lui ci sono gli occhi dell'Atalanta di Gasperini, club che sa sicuramente come crescere e far esplodere i giovani come Pobega. Le proposte fatte dagli orobici, però, non hanno mai convinto il Milan, che per ora fa muro. C'è stato anche un sondaggio della Fiorentina, su richiesta dell'ex allenatore di Pobega e nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano, ma si è trattato appunto di un semplice interesse. Al momento le possibilità che Pobega resti a Milano sono sempre di più, Pioli è pronto a scommettere su di lui.