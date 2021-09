Pioli a Milan Tv: “Soddisfatto, ma i complimenti fateli ai calciatori”

Parla a Milan Tv Stefano Pioli dopo la vittoria di San Siro contro la Lazio di Maurizio. Ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero

"Sì sono molto soddisfatto, anche perché finalmente c'è il pubblico con noi e finalmente giochiamo con il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo dei tifosi fantastici e il nostro modo di giocare è anche bello da vedere, per loro è facile darci entusiasmo. Non erano 3 gare facili, ma dobbiamo continuare a lavorare, perché vogliamo arrivare ad un livello superiore. Il nostro obiettivo è essere competitivi contro chiunque".

"San Siro vuoto, o San Siro con il pubblico, sono due cose differenti. I nostri tifosi ci stimolano, con loro abbiamo una spinta in più. Le pressioni ci piacciono perché siamo il Milan, ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, prepararci bene e mettere in campo le qualità che abbiamo".

"Scendiamo in campo con un'idea per poi portarla avanti per 95'. Quando ti accorgi che quello che hai preparato ti sta dando dei vantaggi non devi assolutamente mollare. Adesso questo voglio vederlo in tutte le prossime partite, affronteremo squadre forti e avversari tosti. Questa gara è una nuova lezione di cui faremo tesoro".