Pellegatti: “Dobbiamo avere fiducia in Maldini. Il Milan fa paura a tutti”

Ottimismo verso la prossima stagione e fiducia in Paolo Maldini, l'uomo che più rappresenta il Milan nel mondo.

Redazione Il Milanista

Se il Milan è tornato a dire la sua in Italia e potrà farlo il prossimo anno anche in Europa grande merito va dato a Paolo Maldini. Lo storico capitano e leggenda rossonera ha portato al club di via Aldo Rossi quella mentalità e quel senso di appartenenza che mancava da tempo. Ha ridato luce al suo Milan, con acquisti mirati, trattative in cui ci ha messo la faccia, con tanta voglia di far bene. Il Milan prima di ogni cosa, come Maldini ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. A parlare del dirigente rossonero è stato Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, con il giornalista che si è detto fiducioso in vista della prossima stagione proprio perchè a guidare tutto c'è Paolo Maldini.

Le parole di Pellegatti.

"A chi mi dice di essere preoccupato per questo Milan gli dico di aver fiducia nell’orgoglio e nella storia di Paolo Maldini. Sono certo che per l’orgoglio, per il senso di appartenenza e per quella maglia che è sulla sua pelle, che può indossare ancora solo lui, Paolo Maldini costruirà una squadra non tanto per confermarsi e riconfermarsi nelle belle prestazioni e l’anno di vertice, ma per girare l’Europa da Paolo Maldini. Viene omaggiato in ogni sua presenza all’estero. Ricordo la camminata con Solsjkaer prima della partita con il Manchester United e si vedeva il rispetto che c’era.

Lui non vuole rimediare figure non da Milan in giro per l’Europa. Lui è arrivato in Europa nella stagione ’88/’89 subito strabiliando e sorprendendo con un Milan sempre dignitoso, pugnace e soprattutto vincente. Questo è quello che mi fa stare tranquillo. Paolo Maldini costruirà una squadra da Champions League, anche se non da vincerla, non subito. Attenzione però: sarà dura passare il girone partendo da quarta fascia ed eventualmente passare anche gli ottavi. Ma poi signori, sogniamo, se dovessimo arrivare ai quarti… il Milan fa paura a tutti. Ma non andiamo troppo in là. Paolo Maldini deve ottemperare alle esigenze del club, ma questo sarà un deus ex machina per costruire un Milan con intelligenza che potrà sorprendere ed esaltare".