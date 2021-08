Ancora un partner per il Milan: annunciato l’accordo con BitMEX

Continuano le trattative per i nuovi accordi di sponsorizzazione per il Milan, che ha annunciato un nuovo partner.

Continuano le ricerche dei nuovi sponsor per il Milan, che in queste ultime settimane ha concluso varie partnership con più aziende. L'ultima in ordine di tempo è quella conclusa con BitMEX, una innovativa piattaforma di trading che diventa così uno dei partner principali dei rossoneri. Il comunicato ufficiale è stto diramato dal Milan nella giornata di oggi, a confermare l'operazione.