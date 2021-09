Non cambiano i piani della dirigenza del Milan: ecco le ultime notizie

Il Milan di Stefano Pioli viaggia in campionato, ma la dirigenza non ha cambiato idea sul mercato. Ecco le ultime novità

Il Milan pensa già al mercato, non un'indiscrezione ma un dato di fatto. Sì perché il club meneghino è sempre alle prese con la grana del rinnovo contrattuale di Franck Kessie e la possibilità di veder partire il mediano in estate, a parametro zero. Il club rossonero ha fatto la sua offerta, vorrebbe trattenere in rosa l'ivoriano per i prossimi 5 anni, la durata del nuovo accordo proposto, ma per il momento la differenza tra domanda e offerta sembra essere incolmabile e per questo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno di nuovo, dopo la sessione estiva di mercato.

Milan, i soliti nomi tornano di stretta attualità

Maldini e Massara continuano a seguire quegli obiettivi che sono sfumati nelle scorse settimane. Di Romain Faivre del Brest avevamo già parlato, a gennaio non è escluso un nuovo assalto, ma non c'è soltanto lui nei piani del Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza rossonera sarebbe ancora vigile su Boubacar Kamara del Marsiglia. Francese classe 1999, può giocare sia nei due di centrocampo che come centrale di difesa, e sarebbe una buona pedina per Stefano Pioli. Inoltre il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 come Franck Kessie e come l'ivoriano non ha rifiutato la proposta del suo club, l'Olympique Marsiglia.

Il piano della dirigenza rossonera

In estate ci aveva pensato anche la Lazio e c'erano anche squadre della Premier League, alla fine però è rimasto in Francia. Il Milan ci starebbe pensando, per cautelarsi in caso di addio del Presidente. Attratto dalla possibilità di arrivare al calciatore a parametro zero. Un nome che ritorna quindi dopo le voci estive, un profilo che non è stato dimenticato e che viene monitorato, nonostante l'arrivo di Bakayoko a Milanello e l'acquisto di Adli.