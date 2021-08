Nizza-Milan 1-1, le parole di Gabbia e Tonali al termine del match

Terza amichevole stagionale per il Milan, che ha pareggiato 1-1 contro il Nizza di Galtier, subito in gol Giroud.

Redazione Il Milanista

Terza uscita stagionale per il Milan, che dopo aver vinto con un punteggio abbastanza largo contro Pro Sesto e Modena ha affrontato il Nizza di Galtier. Contro i francesi i rossoneri non sono andati oltre l'1-1, con entrambe le reti nel secondo tempo. Al rigore di Guoiri che ha sbloccato il match ha risposto il primo gol in rossonero di Olivier Giroud, pochi minuti dopo essere entrato in campo. Al termine del match hanno parlato ai microfoni di Milan TV Matteo Gabbia e Sandro Tonali, entrambi protagonisti del match.

Le parole di Gabbia

"Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto a Pro Sesto e Modena. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che iniziano tra una settimana il campionato. Siamo contenti della nostra partita, abbiamo fatto bene, soprattutto nell’animo e nella voglia di proporre le idee del mister. Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. Il mister, sotto questo aspetto, è molto bravo ma anche noi giocatori ci mettiamo il massimo impegno e questo è positivo. Dobbiamo affrontare le prossime partite cercando di migliorare il gioco e, possibilmente, di portare a casa il risultato. Giroud, Maignan e Ballo-Tourè sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi e di come vogliano esser partecipi in questa stagione".

Le parole di Tonali

"È stata una partita dal ritmo alto, che ci dà minuti a tutti quanti. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa bene giocare queste partite in questa fase del pre campionato, anche con il caldo e con il pubblico. È bello e giusto tornare così. Speriamo che accada anche a San Siro. Noi siamo il Milan, non dobbiamo basarci e fermarci sul singolo avversario, ma dobbiamo giocare secondo le nostre idee a prescindere da chi abbiamo di fronte. Il Nizza oggi ha dato tutto. Giroud, Ballo-Tourè e Maignan dopo 10 minuti che erano nello spogliatoio, era come se fossero nostri compagni da anni. Si sono inseriti benissimo, sono facilitati dal fatto che abbiamo diversi giocatori che parlano francese e ci fa solo piacere averli con noi".