Milan, un tentativo a vuoto per un trequartista. Ecco di chi si tratta

Il Milan nell'ultimo giorno di mercato ha fatto un tentativo per un trequartista, tentativo però andato a vuoto

Ultimo giorno di mercato, della sessione estiva. Il Milan ha depositato il contratto di Bakayoko, colpo ufficializzato anche dai rossoneri. Si attendono adesso i comunicati su Chaka Traore che ha già svolto le visite mediche, così come Yacine Aldi e Junior Messias. In uscita invece si attendono novità su Andrea Conti, per lui potrebbe esserci la risoluzione del contratto all'orizzonte, con il Genoa pronto a mettere le mani su di lui. Tra entrati e uscite, però ci sono anche i colpi che sono andati a vuoto, quelli destinati a restare suggestioni.

Tra questo c'è Romain Faivre del Brest, il giocatore ha spinto per arrivare in Italia, non presentandosi per la gara di campionato della sua attuale squadra. Atteggiamento che ovviamente non è piaciuto al club francese. L'offerta presentata da Maldini e Massara non è bastata, anche in questo caso si ragionava su una cifra intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi, con il club meneghino che faceva leva sulla volontà del calciatore. Tutto però è naufragato per volontà del club francese che ha deciso di togliere il calciatore dal mercato. Una scelta che ha spinto Maldini e Massara ad andare su altri obiettivi, per la precisione Junior Messias.