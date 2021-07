Milan: un attaccante in arrivo, uno invece è in partenza

Sta per essere completato il reparto offensivo del Milan per la prossima stagione. Ecco chi avrà a disposizione Stefano Pioli

Arrivato Giroud dal Chelsea il mercato del Milan in attacco non è ancora chiuso. Non basta la punta francese ai rossoneri, che sono alla ricerca di una terza alternativa lì davanti. Una punta giovane che possa crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e del nuovo numero 9 del club meneghino. Il profilo è stato scelto, è Kaio Jorge del Santos e secondo le ultime indiscrezioni riportate da 'La Repubblica', l'affare sembra essere in dirittura d'arrivo, mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, non è ancora tutto definito ma manca davvero poco.

Si libererà a parametro zero a gennaio, ha il contratto in scadenza e non rinnoverà con la società verdeoro. Lo ha capito anche la sua società il Santos, che ha abbassato le sue pretese per il cartellino del giocatore da 10 a 6 milioni di euro. Spinto anche dalle intenzioni del ragazzo che ha già un accordo con Maldini e Massara. Vuole il Milan Kaio Jorge al punto che ha detto ai suoi agenti di non cercare nuove destinazioni. Pensa già alla maglia rossonera. così come il Diavolo si è ormai convinto e lo vuole portare subito a Milanello, senza aspettare il prossimo inverno.