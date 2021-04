Milan, Tomori in ombra all’Olimpico. Sabato tocca a Romagnoli?

Stefano Pioli potrebbe pensare a un cambio in difesa sabato prossimo contro il Benevento, dopo la sconfitta con la Lazio

MILANO - Deve ripartire il Milan, contro il Benevento sabato prossimo. I rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta, e pessima prestazione, contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un 3-0 che brucia e fa male, un risultato che mette in discussione anche il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione per Stefano Pioli e i suoi. In vista della gara di San Siro il tecnico del Diavolo potrebbe pensare a qualche cambio di formazione, sopratutto chi lunedì sera non ha reso potrebbe osservare un turno di risposo. Tra i principali indiziati c'è Fikayo Tomori. La brutta prestazione dell'inglese è una notizia.

Tomori, incubo Correa

L'ex Chelsea infatti fin dal suo arrivo in Italia ha convinto, disputando buone partite e inducendo il club meneghino a pensare al suo riscatto dalla società londinese. Costo del cartellino già fissato: 28 milioni di euro. Contro la Lazio però non è riuscito ad arginare Joaquin Correa, vero è proprio migliore in campo contro i rossoneri grazie alla doppietta messa a segno all'Olimpico. L'inglese è mancato nei suoi punti di forza, la fisicità, i riflessi e la capacità di aggredire l'avversario e Pioli adesso pensa al cambio in difesa, con Alessio Romagnoli in rampa di lancio in vista del match contro la squadra dell'ex Filippo Inzaghi.

Chi riposa, Tomori o Kjaer?

Il capitano rossonero potrebbe partire tra i titolari, si pensava la stessa cosa anche per la partita con la Lazio, ballottaggio risolto all'ultimo momento con Tomori preferito all'ex Sampdoria. Con il Benevento il tecnico ha lo stesso dubbio, ma questa dovrebbe spuntarla il 13 rossonero, vista la prova di Tomori all'Olimpico. Tuttosport però, invece, rivela un'altro scenario a far posto al capitano del Milan potrebbe essere Simon Kjaer, uscito proprio per Romagnoli, nel corso del secondo tempo della partita con la Lazio. Stefano Pioli dovrà prendere una decisione, chi giocherà in difesa nel prossimo turno di campionato?